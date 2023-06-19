محمد الجلاهمة



أعلن مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالإنابة عبدالله الشرهان تعيين نحو 400 مفتش ومفتشة امس بعد اجتياز دورة التفتيش الجمركي، مشيرا إلى ان المفتشين الجدد سيتم توزيعهم على الإدارات التوثيقية حسب احتياجات الإدارات. وذكر الشرهان أن سبب تأخر إصدار قرارات التعيين كان لضمان المساواة بين جميع الخريجين المراد تعيينهم بوظيفة مفتش جمركي، وجميع القرارات تصدر باليوم نفسه، وذلك حتى تتم مساواتهم في الأقدمية بشغل الوظيفة.



هذا، ودعت «الجمارك» في بيان المفتشين الجدد، إلى مراجعة الإدارة على 3 فترات: الأولى 8:30 صباحا، والثانية 10:30 صباحا، والفترة الأخيرة للمفتشات 11:30 صباحا، لتسلم قرارات التعيين، على أن يكون الحضور باللباس الرسمي.