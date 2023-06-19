كشفت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية عن أن صادرات الكويت للمملكة خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت نحو 451 مليون ريال سعودي، مقابل صادرات بلغت 876 مليون ريال خلال الربع الأول من 2022، أي بتراجع سنوي نسبته 48%، وبقيمة 424 مليون ريال، لتحل بذلك في المرتبة الرابعة خليجيا للدول الأكثر تصديرا إلى المملكة.



وأشارت البيانات إلى أن الواردات السلعية للمملكة العربية السعودية من دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 19.9 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2023، مرتفعة بنسبة 18% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، حيث بلغت وقتها 16.8 مليار ريال، أي بزيادة قيمتها 3.1 مليارات ريال.



وقد استحوذت الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة على 61% من إجمالي الواردات السعودية وبقيمة 12.2 مليار ريال، مرتفعة بنسبة قدرها 24% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 حين بلغت نحو 9.78 مليارات ريال، وفي المرتبة الثانية جاءت سلطنة عمان بصادرات إلى المملكة بلغت 3.7 مليارات ريال، مرتفعا بنسبة 28% مقارنة بالربع الأول من 2022 حين بلغت 2.9 مليار ريال.



وثالثا جاءت البحرين بصادرات إلى المملكة بلغت 3.3 مليارات ريال، مرتفعة بنسبة 10% مقارنة بالربع الأول من 2022 حين بلغت 3 مليارات ريال، وفي المرتبة الخامسة جاءت قطر بصادرات إلى المملكة بلغت 247 مليون ريال، مرتفعة بنسبة 14% مقارنة بـ 218 مليون ريال بالربع الأول من 2022.