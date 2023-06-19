

تسعى منتخبات فرنسا وإنجلترا والبرتغال للاقتراب من حجز مقعد الى نهائيات كأس أوروبا 2024 لكرة القدم عندما تدخل الجولة الرابعة من التصفيات متطلعة الى الحفاظ على العلامة الكاملة.



تتصدر فرنسا، وصيفة مونديال قطر 2022، المجموعة الثانية بتسع نقاط من ثلاث مباريات، آخرها فوز على جبل طارق 3-0 الجمعة في افتتاح النافذة الثانية.



وكانت فرنسا، بطلة أوروبا عامي 1984 و2000، قد افتتحت التصفيات بالعلامة الكاملة بفوزها على هولندا 4-0 وعلى جمهورية ايرلندا 1-0 في مستهل مشوارها مارس الماضي.



وستكون مرشحة للخروج فائزة أمام اليونان على ملعب ستاد دو فرانس في ضواحي العاصمة باريس اليوم، علما أن الأخيرة تسعى أيضا للمحافظة على سجل مثالي بعد فوزها في أول مباراتين، آخرهما على ايرلندا 2-1 الجمعة، وتحتل اليونان المركز الثاني برصيد 6 نقاط.



وستكون الفرصة سانحة للمهاجم الفرنسي جيرو لخوض مباراته الرقم 124 في صفوف منتخب فرنسا ويصبح ثالث أكثر لاعب تمثيلا للديوك، بعد أن عادل رقم تييري هنري في المباراة السابقة (123)، ولا يتقدم عليهما سوى ليليان تورام (142) والحارس المعتزل هوغو لوريس صاحب الرقم القياسي مع 145 مباراة.



بدورها، تصبو إنجلترا للمحافظة على انطلاقتها المثالية في التصفيات القارية عندما تستقبل مقدونيا الشمالية على ملعب أولد ترافورد اليوم.



ويتصدر وصيف بطل أوروبا المجموعة الثالثة بتسع نقاط، وتتساوى ثلاثة منتخبات بثلاث نقاط هي ايطاليا ومقدونيا الشمالية وأوكرانيا فيما تتذيل مالطا خالية الرصيد.



وتأمل أوكرانيا أن تحمل هذا الزخم معها عندما تلتقي مالطا في ترنافا بسلوفاكيا في ظل خوضها مبارياتها البيتية بعيدا عن بلادها بسبب الحرب مع روسيا.



إلى ذلك، حقق المنتخب البرتغالي بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو فوزا سهلا على البوسنة 3-0، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات، فيما خرج منتخب النرويج ونجمه ايرلينغ هالاند بخسارة درامية أمام اسكتلندا 1-2، وفازت جورجيا على قبرص 2-1، وفي المجموعة السادسة أنقذ روميلو لوكاكو منتخب بلجيكا من السقوط أمام نظيره النمساوي بتسجيله هدف التعادل 1-1، لتعزز النمسا صدارتها للمجموعة مع 7 نقاط من ثلاث مباريات، أمام بلجيكا الثانية مع أربع نقاط من مباراتين.



وفي المجموعة نفسها تعادل منتخب أذربيجان مع ضيفه منتخب إستونيا بهدف 1-1.



وفي المجموعة الخامسة فازت تشيكيا على جزر الفارو 3-0، فيما خسرت مولدافيا أمام ألبانيا 0-2.



وفي المجموعة السابعة تعادلت ليتوانيا مع بلغاريا 1-1، فيما انتهت مواجهة مونتينيغرو مع المجر بالتعادل 0-0.