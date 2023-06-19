

اقتنص منتخب إيطاليا الميدالية البرونزية في بطولة دوري الأمم الأوروبية، عقب فوزه المثير 3 - 2 على مضيفه منتخب هولندا أمس في مباراة تحديد المركز الثالث للمسابقة القارية، على ملعب دي جرولش فيست بمدينة آنشخيده الهولندية.



لم تمر المباراة بمرحلة جس النبض، حيث جاءت المبادرة الهجومية من جانب هولندا، الذي كاد يفتتح التسجيل في الدقيقة الثالثة عن طريق دينزل دومفريس. ومن أول هجمة منظمة لإيطاليا افتتح الضيوف التسجيل عن طريق فيديريكو ديماركو في الدقيقة السادسة. وتلقى جياكومو راسبادوري كرة عرضية من يمين منطقة الجزاء، ليمرر الكرة إلى ديماركو، الذي سدد مباشرة بيسراه من يسار المنطقة، دون مضايقة من أحد، واضعا الكرة على يسار جاستن بيجلو، حارس هولندا.



وارتفعت معنويات نجوم إيطاليا عقب الهدف، وحاول لاعبوه استغلال حالة الارتباك في منتخب هولندا. وعزز منتخب إيطاليا تقدمه بتسجيله الهدف الثاني بواسطة ديفيد فيراتيسي في الدقيقة 20.



وبمرور الوقت امتص منتخب هولندا صدمة الهدفين، وأضاع كودي جاكبو فرصة مؤكدة لتقليص الفارق في الدقيقة 40، وطالب لاعبو هولندا بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، بعدما لمست الكرة يد بريان كريستانتي داخل منطقة جزاء إيطاليا، لكن الحكم أشار باستمرار اللعب، لينتهي الشوط الأول بتقدم إيطاليا 2-0.



بدأ الشوط الثاني بهجوم من جانب هولندا ولم تمر سوى دقيقتين حتى سدد جاكبو تصويبة زاحفة من داخل المنطقة، غير أن الكرة مرت بمحاذاة القائم الأيمن. وواصل «الطواحين» الاستحواذ على الكرة، ليترجموا سيطرتهم بتسجيل بيرجوين هدف تقليص الفارق في الدقيقة 68.



ولم يهنأ المنتخب الهولندي بالهدف بعدما أحرز فيديريكو كييزا الهدف الثالث لإيطاليا في الدقيقة 72.



وبعدها أحرز فوتر فيجورست هدفا لهولندا في الدقيقة 85، لكن سرعان ما ألغاه حكم المباراة بداعي وقوعه في مصيدة التسلل، قبل أن تتواصل الإثارة عقب تسجيل جيورجينو فاينالدوم هدفا للمنتخب المضيف في الدقيقة 89.



وشهدت الدقائق المتبقية إثارة بالغة في ظل رغبة هولندا في التعادل وسعي إيطاليا لإضافة هدف آخر لإنهاء المباراة، ولكن المنتخبين لم يترجما الفرص خلال الوقت الضائع إلى أهداف لينتهي اللقاء بفوز إيطاليا 3 - 2.