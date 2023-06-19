حسم نادي توتنهام لكرة القدم صفقة الجناح السويدي ديان كولوسيفسكي من يوفنتوس الإيطالي بعدما قرر التعاقد معه حتى العام 2028، بحسب ما أعلن ثامن الدوري الإنجليزي لكرة القدم. ولعب كولوسيفسكي على سبيل الإعارة مع توتنهام خلال الأشهر الـ 18 الأخيرة بعدما كان قد انتقل إلى صفوفه في يناير 2022، منهيا موسمه الأول في المركز الرابع في البريمييرليغ.



لكن أول موسم كامل له مع نادي شمال لندن كان أقل نجاحا، حيث سجل هدفين فقط في 37 مباراة، كما لاحقته لعنة الإصابات التي أبعدته عن الملاعب.



وقال توتنهام في بيان: «يسعدنا أن نعلن التوقيع الدائم لديان كولوسيفسكي من يوفنتوس»، مضيفا بعد انضمامه إلى النادي قادما من الدوري الإيطالي في يناير 2022 «على سبيل الإعارة المبدئية لمدة 18 شهرا، وقع اللاعب الدولي السويدي عقدا يستمر حتى عام 2028».



ووفقا للتقارير، سيدفع توتنهام 30 مليون يورو (33 مليون دولار) مقابل التعاقد مع اللاعب البالغ 23 عاما، وهي أول صفقة يجريها توتنهام منذ أن تولى المدرب الأسترالي الجديد أنج بوستيكوغلو مهامه الفنية في النادي.