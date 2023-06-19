أعلنت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية أن اليوم الاثنين هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم الثلاثاء 27 من شهر يونيو وأن عيد الأضحى المبارك الأربعاء 28 من الشهر نفسه.



وجاء في بيان أصدرته المحكمة أمس: عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسة أمس، للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1444هـ، وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، ونظرا لما تضمنه قرار المحكمة العليا، ولأنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر ذي الحجة، فإن الدائرة تقرر أن اليوم الاثنين حسب تقويم أم القرى هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم الثلاثاء الموافق 27 من شهر يونيو، وعيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء الذي يليه.