مريم بندق



أصدر سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد أمس المرسوم رقم 116 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وتضم 15 وزيرا :



الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية.



الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع.



عيسى أحمد محمد الكندري نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة.



د. سعد حمد ناصر البراك نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للنفط ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.



فهد علي زايد الشعلة وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات.



عبدالرحمن بداح عبدالرحمن المطيري وزيرا للإعلام ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.



د. أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي وزيرا للصحة.



د.أماني سليمان عبدالوهاب بوقماز وزيرة للأشغال العامة.



د.حمد عبدالوهاب حمد العدواني وزيرا للتعليم.



الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وزيرا للخارجية.



محمد عثمان محمد العيبان وزيرا للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الشباب.



مناف عبدالعزيز اسحق الهاجري وزيرا للمالية.



د.جاسم محمد عبدالله الاستاد وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة.



فالح عبدالله عيد فالح الرقبة وزيرا للعدل ووزير دولة لشؤون الإسكان.



الشيـــخ فــــراس سعود المالك الصباح وزيرا للشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة.

صدور مرسوم بتشكيل الوزارة برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وتضم 15 وزيرا

صدور مرسوم بتشكيل الوزارة برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وتضم 15 وزيرا

وفيما يلي أعضاء الحكومة الجديدة:

‏• طلال خالد الأحمد الصباح - نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية

‏• أحمد فهد الأحمد الصباح - نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع

‏• عيسى أحمد الكندري - نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشئون مجلس الوزراء ووزير دولة لشئون مجلس الأمة.

‏• د. سعد حمد ناصر البراك - نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للنفط ووزير دولة للشئون الاقتصادية والاستثمار

‏• فهد علي زايد الشعلة - وزير دولة لشئون البلدية ووزير دولة لشئون الاتصالات

‏• عبدالرحمن المطيري- وزيراً للإعلام ووزيراً للأوقاف والشئون الإسلامية

‏• أحمد العوضي - وزيراً للصحة

‏• د. أماني بوقماز - وزيراً للأشغال العامة

‏• د. حمد العدواني - وزيراً للتربية

‏ • سالم الجابر الصباح - وزيراً للخارجية

‏• محمد العيبان - وزيراً للتجارة - ‏والصناعة ووزير دولة لشؤون الشباب

‏• مناف الهاجري - وزيراً للمالية

‏• د. جاسم الاستاد - وزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة

‏• فالح الرقبة - وزيراً للعدل ووزير دولة لشئون الإسكان

‏• فراس المالك الصباح - وزيراً للشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة



