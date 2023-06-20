

شهد الملعب الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين حفل افتتاح دورة الألعاب العالمية الـ 16 للأولمبياد الخاص «برلين 2023» التي تستمر حتى 25 الجاري بمشاركة 7 آلاف لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 170 دولة يتنافسون في 26 رياضة بينهم 27 لاعبا من الكويت يشاركون في 10 رياضات.



وافتتح الدورة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير بحضور 50 ألف متفرج حيث تم إيقاد الشعلة إيذانا بالانطلاق الرسمي للدورة.



وحضر حفل الافتتاح من الكويت نائب المدير العام لقطاع الرياضة التنافسية بالهيئة العامة للرياضة بشار عبدالله وسفيرنا لدى ألمانيا نجيب البدر الذي حرص على النزول إلى ساحة العرض ومصافحة الوفد الكويتي وتهنئتهم بالصورة المشرفة في مسيرة دخول الوفود. وبعد إعلان الرئيس الألماني افتتاح الدورة وكلمات تيموثي شرايفر رئيس الأولمبياد الخاص الدولي وماري ديفيز الرئيس التنفيذي والرؤساء الإقليميين وصعود المتحدثين الرسميين إلى المنصة الرئيسية بينهم الكويتية مريم ذياب المتحدث الرسمي لإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انطلق الحفل الذي اشتمل على العديد من العروض الفنية والاستعراضية المبهرة التي تجسد رسالة الأولمبياد الخاص كأكبر حدث رياضي إنساني في العالم يركز على تمكين لاعبي الأولمبياد الخاص في المجتمع من خلال الرياضة.



من جانبها، أعربت هناء الزواوي رئيس مجلس إدارة الأولمبياد الخاص الكويتي ورئيس الوفد، عن سعادتها بالمظهر المشرف للوفد الكويتي في حفل الافتتاح وسعادة أبنائنا بالأجواء الاحتفالية المبهرة واندماجهم بالرياضيين من جميع أنحاء العالم.



وأضافت ان العديد من الوفود حرصت على ارتداء الأزياء الوطنية والفلكلورية، مشيرة إلى أن الوفد الكويتي مثل الثقافة الكويتية من خلال ارتداء الدشداشة والبشت والغترة والعقال، في حين ارتدت اللاعبات الكويتيات الدراعات وقدموا لوحة رائعة حظيت بتقدير الجميع.



كما شارك اللاعب محمد النيباري مع لاعبي الدول المشاركة في احتفالية نهر الدمج بصب كمية المياه صحبها من الكويت ليصنع الجميع نهرا رمزيا يتدفق بتطلعات الأولمبياد الخاص بتحقيق الدمج الرياضي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، كما شارك اللاعب حسين خسروه في مسيرة حمل شعلة الدورة قبل دخولها الملعب الأولمبي.



واختتمت الزواوي بتأكيد ثقتها في لاعبي ولاعبات الأولمبياد الكويت بمواصلة مسيرة التألق وتحقيق الإنجاز وتقديم صورة مشرفة لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة الكويتية وتمنت لهم التوفيق.