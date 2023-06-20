

نجح المنتخب المصري في تحقيق فوز مستحق بثلاثة أهداف نظيفة على منتخب جنوب السودان في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين أول من امس، وأحرز أهداف الفراعنة مصطفى فتحي ومحمود كهربا وتريزيجيه.



وقال المدير الفني البرتغالي فيتوريا بعد المباراة: حرصت على إشراك لاعبين جدد لإعطاء إشارة لكل اللاعبين المصريين أن الكل في حساباتي، والذين شاركوا منهم في اللقاء قدموا مستوى مميزا ونفذوا التعليمات جيدا، ومن المهم أن تكون لدينا قاعدة اختيارات كبيرة. إلى ذلك، اكتملت صفوف فريق الأهلي أمس بعد وصول محترفيه من الإجازة السلبية التي منحها السويسري كولر لكل لاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري بعد فوزهم بلقب دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد، واستأنف لاعبو الأحمر تدريباتهم استعدادا لمواجهة حرس الحدود المؤجلة من الجولة 16 من الدوري الممتاز بعد غد الخميس.



كما أتم الأهلي إجراءات ضم الظهير الأيمن خالد عبدالفتاح بعدما اتفق مع ناديه سموحة على تفعيل بند الشراء نظير دفع 10 ملايين جنيه بعد انتهاء مدة إعارة الـ 6 شهور بعد استقدامه في يناير الماضي.



من ناحية أخرى، كشف عامر حسين عضو مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد انتهاء الموسم الجاري للدوري الممتاز في 25 من يوليو المقبل، وأكد أنه سيتم استطلاع رأي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري بشأن موعد انطلاق الموسم الجديد سواء قبل التوقف الدولي المقرر في سبتمبر المقبل أو بعد انتهائه مباشرة في أكتوبر، وتابع: الأفضل والأقرب للتطبيق هو بدء الموسم في أكتوبر.