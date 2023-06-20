

أحرز منتخب الولايات المتحدة لقب دوري أمم «الكونكاكاف» لكرة القدم للمرة الثانية تواليا، بفوزه على كندا 2-0 في النهائي الذي أقيم في لاس فيغاس.



سجل فلوريان بالوغان، الذي غير الشهر الماضي جنسيته الرياضية للدفاع عن ألوان الولايات المتحدة على حساب إنجلترا، هدف المباراة الثاني (34) بعد أن افتتح كريس ريتشاردز النتيجة (12).



وجاء الهدفان بتمريرتين حاسمتين من جيوفاني رينا.



وكان هذا الظهور الثاني فقط لبالوغان، مهاجم أرسنال الانجليزي الذي لعب الموسم المنصرم معارا الى رينس الفرنسي محرزا معه 21 هدفا، بقميص المنتخب الأميركي بعد مباراة نصف النهائي ضد المكسيك ليسجل هدفه الدولي الأول، حيث قال اللاعب البالغ 21 عاما الذي لعب مع الفئات العمرية للمنتخب الإنجليزي: «أنا فوق الغيوم كوننا تمكنا من الفوز. بناء علاقات مع زملائي سيستغرق بعض الوقت. أنا سعيد فقط لأن الهدف ساعدنا على الفوز بهذه المباراة. أنا هنا منذ فترة قصيرة فقط ولكن أشعر بأنني جزء من شيء كبير وهذا شعور جميل».



وحققت المكسيك المركز الثالث بفوزها على بنما بهدف نظيف سجله خيسوس غاياردو في الدقيقة الرابعة.