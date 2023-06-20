

يعتقد مدرب منتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي أن التتويج بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم يمكن أن يعيد «لا روخا» إلى سلسلة الانتصارات بعد تحقيق أول لقب دولي خلال أكثر من عقد عقب فوز شاق بركلات الترجيح أمام كرواتيا 5-4 عقب التعادل دون أهداف في المباراة النهائية التي أقيمت في هولندا.



وقال دي لا فوينتي للصحافيين عقب التتويج: «اعتادت هذه المجموعة من اللاعبين على الفوز، لقد فازوا بالكثير ويمكنهم المواصلة، اعتقد أن القدرة التنافسية ستعود ويمكننا التطلع للفوز بالمزيد».



وتابع دي لا فوينتي: «أعرف هذا الجيل من اللاعبين جيدا وأدرك أنهم لن يستسلموا، شعرنا بارتياح شديد هذا الأسبوع واستمتعنا بحصص التدريبات».



وأشار المدرب إلى أن هذه الجهود أثمرت في النهاية خلال تعادل دون أهداف في ستاد فينوورد بروتردام، حين أهدر الفريقان عدة فرص للفوز.



وواصل: «طلبت من اللاعبين التحلي بالهدوء؛ لأنهم قاموا بعمل رائع وكنا نستحق الفوز في وقت مبكر، لكن هذا جعل الانتصار أكثر ملحمية، كنت سأشعر بالرضا إن لم نفز في النهائي، لكن الفوز يضيف بريقا ويجعل الجميع أكثر سعادة بالتأكيد».



وشكل أول لقب لإسبانيا منذ بطولة أوروبا 2012 دفعة معنوية لدي لا فوينتي نفسه الذي كان تحت ضغط عقب خسارة مباراته الثانية أمام أسكتلندا 0-2 في تصفيات بطولة أوروبا 2024 في مارس الماضي.



وجاءت الهزيمة بعد مشاركة محبطة في كأس العالم في قطر مع المدرب لويس إنريكي، إذ خرج أبطال العالم 2010 من دور 16 على يد المغرب.



وكانت النسخة الاولى من دوري الأمم الأوروبية من نصيب البرتغال على حساب هولندا 1-0 في موسم 2018-2019، في حين تغلبت فرنسا على اسبانيا 2-1 في النسخة الثانية موسم 2020-2021.



وفرض حارس مرمى إسبانيا أوناي سيمون نفسه نجما للمباراة النهائية بعد ان تصدى لركلتين ترجيحيتين للاعبي كرواتيا لوفرو ماير وبرونو بيتكوفيتش.