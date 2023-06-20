الدوحة - فريد عبدالباقي



أكد المدرب البرتغالي لمنتخب قطر الأول لكرة القدم كارلوس كيروش، أن الطموح والهدف خلال توليه مسؤولية الإدارة الفنية هو التأهل إلى نهائيات كأس العالم المقبلة 2026، والدفاع عن لقب كأس آسيا في النسخة المقبلة التي تستضيفها الدوحة مطلع العام المقبل.



وقال كيروش خلال حوار مع الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي: المونديال والبطولة القارية هدفان يشكلان الدافع الكبير لي للعمل مع المنتخب القطري، وهذا بالتحديد ما يولد حماسي وإيماني، وكذلك أملي في أن أتمكن من تطبيق 45 عاما من خبرتي على أرض الملعب، وخدمة أهداف وأحلام الاتحاد والشعب القطري في تأهل المنتخب لكأس العالم لأول مرة عبر التصفيات.



وعن تتويج العنابي بكأس آسيا، ثم المشاركة في المونديال بعد ثلاث سنوات، قال كيروش: وصل العنابي إلى الذروة عام 2019، فعندما تفوز بشيء مثل كأس آسيا، فإن هذا اللقب دائما يشكل إنجازا، ثم جاء المونديال وكانت المرة الأولى التي يشارك فيها المنتخب القطري في كأس العالم، وكان يلعب على أرضه وهذا ليس أمرا سهلا، خاصة عندما تكون التوقعات التي كانت مبنية على الفريق كبيرة جدا.



هذا، وقرر كيروش استبعاد مهاجمه أحمد علاء من قائمة العنابي قبل التوجه إلى الولايات المتحدة اليوم، للمشاركة في بطولة الكأس الذهبية «الكونكاكاف» 2023 والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأميركية وكندا خلال الفترة من 24 يونيو حتى 16 يوليو المقبل، وذلك بعد إصابة اللاعب وابتعاده عن الملاعب قرابة 3 أسابيع وفقا للكشف الطبي الذي أجراه في معسكر النمسا، ليعود إلى الدوحة لتلقي العلاج اللازم في مستشفى سبيتار.



إلى ذلك، أعلن نادي الشمال، تعاقده مع الإيراني أوميد إبراهيمي لمدة موسم قادما من صفوف نادي الوكرة القطري. ولعب أوميد موسمين مع النادي الأهلي القطري قبل أن ينضم لنادي الوكرة بعقد لمدة موسم.