اتخذ نجم منتخب كرواتيا لكرة القدم، لوكا مودريتش، قراره فيما يتعلق بمستقبله الدولي، ولكنه سيحتفظ به لنفسه في الفترة الحالية.



وقال مودريتش لصحيفة «ماركا» الإسبانية بعد الخسارة أمام المنتخب الإسباني 4-5 بركلات الترجيح في نهائي دوري أمم أوروبا: «اتخذت قراري بشأن مستقبلي، ولكن في الوقت الحالي لن أقول أي شيء بشأن هذا».



وفشل المنتخب الكرواتي مرة أخرى في التتويج بلقب بعدما حل وصيفا في مونديال 2018 واحتل المركز الثالث في مونديال 1998 و2022.



وسيكون الهدف الأكبر المقبل للمنتخب الكرواتي هو بطولة أمم أوروبا 2024 التي ستقام في ألمانيا.



وقال مدرب المنتخب الكرواتي زلاتكو داليتش: «نحن آسفون أننا لم نتمكن من التتويج بلقب من أجل لوكا. لوكا قال إنه سيتخذ قراره الشخصي».



ويأمل المدير الفني أن يكمل مودريتش مسيرته مع المنتخب الكرواتي رغم فشله مرة أخرى في التتويج بلقب.



وقال داليتش: «كان عظيما مرة أخرى، قدم كل شيء طوال 120 دقيقة. سأكون سعيدا إذا استمر».