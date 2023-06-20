

كشف تقرير إتقان مهارات مجتمع الأعمال في 2023، والصادر عن مؤسسة «كورسيرا»، عن احتلال الكويت المرتبة الثامنة عربيا والـ 69 عالميا من حيث إتقان إجمالي المهارات، حيث تستند نتائج التقرير للعام الحالي إلى بيانات 124 مليون متعلم في أكثر من 100 دولة استخدموا منصة «كورسيرا» لاكتساب مهارة جديدة خلال العام الماضي.



ويقيم التقرير 3 من أكثر المهارات ضرورة لشغل الوظائف، وهي مهارات الأعمال، والتكنولوجيا، وعلم البيانات، حيث يضع تصنيفات محددة للدول بناء على النسب المئوية لانتشار المهارات بين كوادرها البشرية، إذ تعبر نسبة 76% وأكثر عن فئة المهارات «الرائدة»، و51% إلى 75% عن «المنافسة»، و25% إلى 50% عن «الناشئة»، و25% وأقل عن «المتأخرة».



ووفقا للقائمة، فقد جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة بالمرتبة الأولى عربيا، والـ 32 عالميا، بقائمة، وحلت المملكة العربية السعودية بالمرتبة الثانية عربية، فيما جاءت بالمركز الـ 41 عالميا من حيث إتقان مهارات مجتمع الأعمال.



ويظهر تقرير المهارات العالمية 2023 أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي يوجد أكثر من 7.2 ملايين متعلم منها على منصة «كورسيرا»، هي أكثر إتقانا لمهارات الأعمال بنسبة (52%)، مع وجود فرص لتحسين الاستثمار في تطوير مهارات التكنولوجيا (28%) ومهارات علم البيانات (25%).



وبحسب التقرير، تتصدر دولة الإمارات معدلات إتقان مهارات الأعمال في المنطقة بنسبة (99%)، تتبعها عمان (97%)، والبحرين (90%)، والسعودية (81%)، وقطر (78%)، وشكلت مهارات التكنولوجيا فجوة في جميع أنحاء المنطقة، حيث حقق المتعلمون في المملكة العربية السعودية أعلى نسبة في هذا المجال من المهارات على مستوى المنطقة (68%).



ووفقا للتقرير، فإنه ومقارنة بالمتعلمين من دول ومناطق أخرى، من المرجح أن يستثمر المتعلمون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مهارات التسويق مثل وسائل التواصل الاجتماعي (بواقع 1.44 ضعف) والإعلان (1.43 ضعف)، إلى جانب المهارات القيادية مثل بيانات تحليل الأفراد (1.66 ضعف)، والتعلم البشري (1.6 ضعف)، والتأثير (1.42 ضعف).



ومن المرجح أيضا أن يستثمروا في مهارات علم البيانات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي مثل التعلم العميــق (1.21 ضعف)، والشبكات العصبيـــــة الاصطناعية (1.2 ضعف)، والرؤيــة الحاسوبيـــــة (1.17 ضعف)، ومهارات التكنولوجيا مثل تقنيات الرسوم الحاسوبية (1.38 ضعــــف)، والتصميــم الجرافيكي (1.31 ضعف) والتصميم التفاعلي (1.15 ضعف).