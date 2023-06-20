665 مليون دينار ايرادات الكويت من ضريبة دخل الشركات خلال 8 سنوات



علي إبراهيم



كشفت وثائق رسمية، اطلعت عليها «الأنباء»، عن أن القطاع الضريبي في وزارة المالية قام ببناء قاعدة بيانات رقمية شاملة للشركات الأجنبية ضمن النظام الضريبي ساهمت في سهولة الوصول إلى البيانات التاريخية للشركات، كما انشأ حسابا ضريبيا خاصا بالإيرادات الضريبية لدى بنك الكويت المركزي، مما ساهم بتنظيم عمليات السداد الخاصة بالشركات الأجنبية وساهم في سهولة الاستدلال على بياناتها وتحصيلها.



وجاء ضمن الوثائق أن إيرادات الكويت من ضريبة الدخل على الشركات بلغت نحو 665 مليون دينار في 8 سنوات، وتحديدا خلال الأعوام المالية من 2013/2014 حتى 2020/2021.



وأظهرت الوثائق أن العام المالي 2016/2017 كان الأعلى في تحقيق إيرادات للدولة من ضريبة الدخل على الشركات بما يتجاوز 140 مليون دينار، فيما سجل العام المالي 2013/2014 نحو 45 مليون دينار، والعام التالي له حققت إيرادات بلغت 53.75 مليون دينار.



وفي العام المالي 2015/2016 بلغت الإيرادات من ضريبة الدخل على الشركات نحو 69.12 مليون دينار، بينما بلغت في العام المالي 2017/2018 نحو 80.46 مليون دينار، لترتفع في العام المالي 2018/2019 إلى نحو 109.9 ملايين دينار، يليها 81.26 مليون دينار في العام المالي 2019/2020 ثم 83.37 مليون دينار في العام المالي 2020/2021.



وأظهرت الوثائق أن الإدارة الضريبية بوزارة المالية قامت خلال السنوات الماضية بتطوير آليات تحصيل ضريبة الدخل على الشركات بشكل كبير، حيث تم إنشاء نظام ضريبي آلي متكامل في الإدارة kitas يتم من خلاله تنفيذ عمليات التحصيل وإصدار كل أوامر السداد بشكل آلي عوضا عن الوصولات اليدوية التي كان معمولا بها في السابق.