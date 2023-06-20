شارك البنك التجاري الكويتي بصفته راعيا ذهبيا لمؤتمر الكويت الثاني للشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي نظمه اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية وشركة رازن لإدارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات، وذلك في قاعة الهاشمي في فندق راديسون بلو.

وهدف المؤتمر إلى مناقشة كل الجوانب التنفيذية والتشريعية والقانونية اللازمة لتحقيق نجاح مشروعات الشراكة وتذليل المعوقات التي قد تواجهها، كذلك تطرق المؤتمر إلى أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال لتلافي حالات التأخير في طرح وتنفيذ المشاريع وضعف إجراءات الحوكمة.

وبالطبع ستكون التجربة الكويتية مقارنة بتجارب الدول الأخرى موضع دراسة معمقة للخروج بالتوصيات العملية المنشودة خاصة في ظل النظرة المتجددة التي تعتمدها الكويت لخطط التنمية.

هذا، وقد شارك البنك التجاري الكويتي في المؤتمر ممثلا بقطاعي الخدمات المصرفية الدولية والخدمات المصرفية للشركات، حيث يحرص البنك على المشاركة في مثل هذه المؤتمرات لدراسة فرص التمويل التي قد يقدمها قطاعا الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية الدولية إلى مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لاسيما أن تلك المشاريع تساهم في تطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة ضمن رؤية الكويت 2035 «كويت جديدة».

ويأتي المؤتمر هذا العام في ظل ظروف وتحديات عالمية وإقليمية غير مسبوقة تستلزم منا جميعا تضافر الجهود والتكاتف والتعاون بين مختلف القطاعات.



وقد حظي جناح التجاري في المؤتمر بزيارة العديد من المسؤولين والقياديين، حيث يحرص البنك التجاري الكويتي على المشاركة في مثل هذه المؤتمرات والمنتديات التي تخدم توجهات الدولة التنموية وتطوير مؤسساتها وتسهم في نهضة وتنمية المجتمع.



وقد شهد المؤتمر مشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص من خلال حلقات نقاشية حول الشراكة بين قطاعين العام والخاص، وتسليط الضوء حول ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.