شبكة متكاملة من مراكز الصيانة المتطورة والمجهزة تقدم خدمات فائقة الجودة لكل عملاء هيونداي

الخدمات تشمل الصيانة الدورية والخدمة السريعة إلى جانب بيع قطع الغيار ومراكز الحدادة والصبغ



تستمر شركة شمال الخليج التجارية، الوكيل الحصري لسيارات هيونداي في الكويت بالتفوق على مستوى خدمات ما بعد البيع محققة مستويات متصاعدة من رضا العملاء.



وتستند استراتيجية شركة شمال الخليج التجارية الخاصة بخدمات ما بعد البيع على منظومة قيم علامة هيونداي التجارية التي تضع مصلحة العملاء في مركز اهتمامها وعلى قمة أولوياتها. وفي هذا الإطار توفر شمال الخليج التجارية شبكة متكاملة من مراكز الصيانة المتطورة، التي تقدم خدمات فائقة الجودة تشمل الصيانة الدورية والخدمة السريعة، إلى جانب مراكز بيع قطع الغيار ومراكز الحدادة والصبغ.



وتدعم شمال الخليج التجارية بنيتها التحتية بفريق خدمة عملاء عالي الكفاءة يتمتع بالخبرة العملية الواسعة ويتميز بأعلى مستويات التدريب لتقديم خدمات متكاملة تساعد العملاء على كل المستويات. فعلى صعيد الصيانة يقدم فريق هيونداي - شمال الخليج التجارية خدمات متطورة تتميز بالسرعة والإتقان من المرة الأولى من خلال مراكز خدمة متكاملة مجهزة بأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا، وعبر فريق من الإداريين والفنيين المعتمدين وفقا لمعايير شركة هيونداي العالمية لضمان خدمات عالية الجودة تلبي توقعات العملاء على الوجه الأمثل.



جدير بالذكر أن التميز في كل نقاط الالتقاء مع العملاء هو القاعدة الصلبة التي تدفع علامة هيونداي التجارية وشمال الخليج التجارية نحو الأمام بخطى ثابتة تحقق مستويات متزايدة من رضا العملاء، وذلك من خلال توفير سيارات متفوقة تمنح تجربة قيادة فريدة تردفها خدمات ما بعد البيع عالية الجودة والتزام غير مسبوق نحو العملاء يضمن تجربة اقتناء لا تضاهى.