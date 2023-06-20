

سماح جمال



كشف الفنان خالد الرندي لـ «الأنباء» عن تقديم فرقة ميامي حفلة في عيد الأضحى في مملكة البحرين مع الفنان نبيل شعيل، بالإضافة إلى تقديم حفل آخر في شهر سبتمبر في أبوظبي مع الفنان موضي الشمراني.



وكشف الرندي عن أن التحضيرات الجديدة للفرقة من أغنيات جديدة لن تكون إلا بعد العطلة الصيفية. وقال: حاليا موسم صيف وسفر ولدينا عدد من الحفلات الغنائية التي سنشارك فيها، وعند عودتنا من الإجازة سنبدأ بالتحضيرات الجديدة.



وحول السبب وراء الشعبية الجارفة والنجاح المتواصل لفرقة ميامي بين كل الأجيال المختلفة، قال: لا توجد أسرار أو أسباب سوى حالة الحب والاحترام التي تجمع أعضاء الفرقة، وتنعكس بدورها على أعمالنا وتصل للجمهور الذي نسعى دائما لإسعاده وإرضائه.