

رغد محمد الرقم



تحدث الفنان حسين فهمي عن الاختلاف بين جلسات التصوير في الماضي على أغلفة المجلات، وفي الحاضر على الهواتف المحمولة، مشيرا إلى دور التكنولوجيا الكبير في جعل جميع المواطنين الآن بمنزلة مشاهير.



وقال فهمي خلال لقائه في برنامج «The Insider بالعربي»: «التكنولوجيا غيرت موضوع الفوتوسيشن تماما، زمان كانت المجلات هي اللي مهمة، بس دلوقتي السوشيال ميديا بقت هي اللي مهمة وكل واحد بقى كأنه عنده المجلة بتاعته».



وأضاف: «دلوقتي كمان بقى التصوير سريع، وأي حد بقى يقدر يقف قدام الكاميرا ويبقى مشهور، والموبايلات سهلت إن كلنا يبقى معانا كاميرات وده مكنش موجود بأيامنا، كنا يدوب نلاقي أوتوغراف نكتب عليه ولا حاجة».



يذكر أن حسين فهمي شارك في دراما رمضان الماضي بمسلسل «سره الباتع» الذي حقق من خلاله نجاحا كبيرا، وضم عددا من الفنانين، أبرزهم: أحمد فهمي، هالة صدقي، أحمد السعدني، صلاح عبدالله، حنان مطاوع، أحمد عبدالعزيز، ريم مصطفى، ميسرة، وهو من إخراج خالد يوسف.