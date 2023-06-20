

زلفا عاشور



عبرت الفنانة ميرهان حسين عن شوقها لجمهورها متأسفة لغيابها الفترة الماضية، وأشارت عبر حسابها في «إنستغرام» الى أن اختفاءها كان لتستعيد نفسها وتعود أقوى من قبل، وشكرت متابعيها وكل من وقف معها في هذه المحنة من أهل وأصدقاء على حبهم واهتمامهم.



أما عن اعتزالها فنفت ميرهان ذلك، وأن ما نشر كان بسبب سوء فهم غير مقصود فكان المقصد هو الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي والناس بشكل عام وليس الفن بشكل خاص، وأنها كانت تمر بفترة إحباط وأنها كانت مجرد سحابة سوداء ومرت بفضل الدعم والحب اللذين شهدتهما من الناس كافة. ووعدت الجمهور بختام كلامها بأنها ستعود ميرهان التي عهدوها وأحبوها بالإضافة إلى مشاريع عمل جديدة.



وكانت ميرهان قد وصفت الوسط الفني بأنه مليء بـ «الشللية» وأنها تشعر بعدم التقدير، لذا فضلت الابتعاد.