

استكمل منتخبنا الوطني للزوارق السريعة مشوار إنجازاته الدولية لصالح الرياضات البحرية الكويتية من خلال تحقيق الزورق الكويتي (رهيب 17) بقيادة سفير رياضة الزوارق السريعة البطل المخضرم عبداللطيف العماني، ومساعده بطل العالم بدر الدوسري، برونزية المركز الثالث في منافسات الجولة الثالثة من بطولة العالم للزوارق السريعة للموسم الحالي 2023 لفئة XCAT للزوارق ذات المحركين بقوة 400 حصان لكل محرك، والتي نظمها الاتحاد الدولي للزوارق السريعة UIM في رومانيا خلال الفترة من 16 إلى 18 يونيو الجاري، بمشاركة دولية واسعة.



وأشار رئيس وفد المنتخب الوطني ورئيس لجنة الزوارق السريعة والويك بورد في النادي البحري الرياضي علي الشمالي إلى أن الزورق الكويتي بقياد العماني ومساعده الدوسري كان طموحه المركز الأول والذهب، إلا أن تحديات صعبة وأعطالا فنية واجهته وسط منافسة قوية.



وعبر الشمالي عن اعتزازه وتقديره لما بذل من جهود كبيرة من قبل البطلين العماني والدوسري وبقية أفراد المنتخب الذي ضم الراديومان وبطل الكويت خالد كرم وموجه اللاسلكي عادل المسفر ومدرب المنتخب عدنان المسبحي.