

انتاب امرأة قلق بعدما سمعت صوت ابنتها وهي تبكي في مكالمة هاتفية يزعم رجل فيها أنه خطف الفتاة ويطالب بفدية... إلا أن نبرة صوت الابنة لم تكن حقيقية بل مبتكرة بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي في محاولة للقيام بعملية احتيال، وهي مسألة مقلقة تبرز مع هذه التكنولوجيا التي تشهد ازدهارا في المرحلة الراهنة.



ويشير الخبراء إلى أن الخطر الأبرز للذكاء الاصطناعي يتمثل في قدرة هذه التقنية على تبديدها تقريبا الخط الفاصل بين الحقيقة والخيال، وتزويد المجرمين بأدوات فعالة وغير مكلفة.



وتثير عمليات احتيال هاتفية حديثة باستخدام أدوات النسخ الصوتي المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والمتاحة بسهولة عبر الإنترنت، قلق السلطات الأميركية.



وتسمع جينيفر ديستيفانو، وهي أم تقيم في أريزونا، عبر الهاتف صوتا يقول «ساعديني يا أمي، أرجوك ساعديني».



وصدقت الوالدة أن الصوت عائد لابنتها البالغة 15 عاما والتي خرجت لممارسة للتزلج.



وتقول لمحطة تلفزيونية محلية في حديث يعود إلى أبريل «كان الصوت مطابقا لصوت ابنتي مع طريقة بكائها نفسها»، مضيفة «لم أشك للحظة في أنها قد لا تكون هي».



وطلب المحتال الذي اتصل بالوالدة من رقم مجهول، الحصول على مليون دولار لقاء إطلاق سراح الفتاة.