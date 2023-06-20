نجحت شركة نفط الكويت وبالتعاون مع فريق KFLAG التطوعي، بإدخال الكويت للمرة الثالثة على التوالي في كتاب «غينيس» للأرقام القياسية، وذلك تزامنا مع عيد الاستقلال للكويت، والذي يصادف تاريخ 19 يونيو، من خلال فرد علم ضخم للكويت يعتبر أكبر علم معلق في العالم، وذلك في مدينة الأحمدي.



وأعرب مدير مجموعة العلاقات العامة والإعلام في شركة نفط الكويت محمد البصري عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث العالمي مع فريق KFLAG التطوعي وتزامنا مع هذه المناسبة الوطنية.



من جهته، أكد رئيس فريق KFLAG فؤاد قبازرد أن هذه المهمة كانت صعبة، لكن الرهان على قدرة أعضاء الفريق الفني بتفادي كل العقبات وإنجاز المهمة بنجاح وتحطيم رقم قياسي جديد ينسب للكويت كان رهانا فائزا. وتوجه قبازرد بالشكر إلى كل من إدارة شركة نفط الكويت وأعضاء الفريق الفني التابع لها على مساهمتهم الفعالة في تسهيل المهمة وتحقيق هذا الإنجاز العالمي، معتبرا أن المبادرة كانت تحديا جديدا للفريق المكون من جميع الفئات العمرية، وقد تم الإعداد المسبق لهذه المهمة منذ شهر، حيث تضمن ذلك الإشراف على تدريب وإعداد الخطة وتأمين سلامة المشاركين في كل مرحلة من مراحل المهمة.



وقال إن الفريق يقدم هذا الإنجاز في «غينيس» إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما.



وقد اعتاد الفريق التطوعي بشكل سنوي على تحطيم الأرقام القياسية من خلال رفع علم الكويت لتعزيز حضور البلاد في المحافل الدولية وإبراز إمكانيات الفرق التطوعية الشبابية الكويتية للعالم.