تدرس إيرلندا إعدام نحو 200 ألف رأس ماشية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة في محاولة للوصول إلى أهدافها المناخية ومحاربة ظاهرة الاحتباس الحراري، وفقا لمذكرة داخلية صادرة عن وزارة الزراعة في البلاد.



وصرح بات ماكورماك، رئيس جمعية موردي الألبان الإيرلندية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بأنه من المزمع إجراء محادثات بين المزارعين العاملين في قطاع إنتاج الألبان وممثلي الحكومة.



وقال إنه سيتعين على الحكومة الإيرلندية إظهار الالتزام وتقديم ميزانية لتمويل ذلك، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون مثل هذا البرنامج تطوعيا فقط، وفقا لماكورماك.



وأعلنت وكالة حماية البيئة الإيرلندية مؤخرا أن البلاد من المحتمل أن تفوت أهدافها المناخية بفارق كبير.



وينص أحد هذه الأهداف على أن الانبعاثات من القطاع الزراعي وحده يجب أن تنخفض بنسبة تتراوح بين 4% و20% بحلول عام 2030 وتهدف إيرلندا بشكل عام إلى خفض انبعاثات البلاد بنسبة 30% مقارنة بمستويات عام 2005.