اتهمت الممثلة الأميركية إيمي شومر مشاهير، لم تذكر أسماءهم، بالكذب. وقالت انهم يتناولون أدوية التنحيف لخسارة الوزن، او انهم قاموا بعمليات تجميلية.



وقالت الممثلة في مقابلة مع برنامج «راقب ما يحدث مباشرة» مع المذيع اندي كوهين: جميعهم يقولون انهم يتناولون طعاما بكميات اقل. وتوجهت إليهم قائلة «اخرسوا.. توقفوا عن الكذب وكونوا حقيقيين مع الناس».



وذكرت الممثلة شومر اسم نوع من العقاقير التي وافقت إدارة الغذاء والدواء (FDA) على استخدامه لمرض السكري والذي يستخدم ايضا للتنحيف. وقالت إنها جربته قبل عام لكنها توقفت عن استخدامه بسبب الآثار الجانبية.