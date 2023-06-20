أعلن المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية بالوكالة وليد شملان البحر أمس ان إجمالي مساهمات الصندوق الكويتي في دعم الجهود الإقليمية والدولية لمساعدة وإغاثة اللاجئين والنازحين حول العالم بلغ نحو 27 منحة بقيمة 85 مليون دولار أميركي.



وقال البحر في تصريح له بمناسبة احتفال الأمم المتحدة باليوم العالمي للاجئين، ان الصندوق الكويتي يرتبط بشراكات مميزة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، بالإضافة إلى مركز سرطان الأطفال في لبنان، ومؤسسة الحسين للسرطان في الأردن، وجمعية الهلال الأحمر الكويتي من خلال توقيع عدة اتفاقيات تعاون لتمويل مشاريع تحسين الظروف المعيشية والصحية للاجئين السوريين والفلسطينيين ولاجئي روهينغيا.



وبهذه المناسبة، ستتم إضاءة مبنى الصندوق الكويتي باللون الأزرق تضامنا مع اللاجئين حول العالم، إيمانا منه بأهمية توفير سبل الحياة الكريمة وحماية وتحسين حياة اللاجئين والتخفيف عن معاناتهم.



يذكر أن اليوم العالمي للاجئين، الذي حددته منظمة الأمم المتحدة في 20 يونيو من كل عام، يأتي دعما للاجئين والنازحين في جميع أنحاء العالم وتسليط الضوء على قوة وشجاعة الأشخاص الذين اجبروا على الخروج من أوطانهم نتيجة للصراع والاضطهاد والكوارث.