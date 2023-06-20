أكدت رئيسة الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية الشيخة فادية السعد ضرورة ترسيخ أطر الشراكة المجتمعية بين منظمات المجتمع المدني وتحقيق رؤية موحدة لمكافحة ظاهرة العنف. وقالت الشيخة فادية السعد في تصريح صحافي إن توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد والجمعية الوطنية لمناهضة العنف المجتمعي يأتي تتويجا لمبادئ تلك الشراكة وسعيا لتوحيد المواقف والرؤى بين منظمات المجتمع المدني للحد من ظاهرة العنف المجتمعي والتنمر الدخيل على مجتمعاتنا.



وأضافت السعد أنه إيمانا بقيمة الشراكة والمسؤولية المجتمعية التضامنية في محاربة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع ورغبة في تعزيز التعاون وتنظيم اللقاءات والندوات التوعوية المشتركة تم التفاهم فيما بيننا كأول جهات كويتية توقع هذه المذكرة للعمل على تحقيق الأهداف المرجوة بما يمتلكه الاتحاد من مظلة تعمل داخل الكويت وخارجها.



من جانبها، قالت رئيسة الجمعية الوطنية لمناهضة العنف المجتمعي ابتسام القعود إن توقيع مذكرة التفاهم مكسب للكويت وللعمل الاجتماعي التطوعي وتتشرف الجمعية بالتعاون مع الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية إضافة إلى تعاونه مع المنظمة الدولية لتمكين المرأة وبناء القدرات، إذ ستشهد الفترة المقبلة توقيع مذكرة تفاهم أخرى بما فيه مصلحة الكويت وأهلها.



ولفتت القعود إلى أن الجمعية تهدف إلى تقديم استراتيجية وطنية لمناهضة العنف المجتمعي معززة وداعمة متوافقة مع الرؤية والخطة المستقبلية للكويت متضمنة التعاون وإقامة علاقات مهنية بين المؤسسات ذات الصلة بظاهرة العنف بجميع أشكاله وأنواعه وصولا إلى تكاتف وتكامل تلك الجهود الساعية للتصدي له ومحاربته.