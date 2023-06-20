بداح العنزي



أكد رئيس اللجنة المشتركة بين اللجنتين القانونية والمالية د.حسن كمال ضرورة المحافظة على الهوية العامة للمباني وإيقاف الاستغلال السيئ لبعض مواقف السيارات في «التجاري» و«الاستثماري»، لافتا إلى استكمال اللجنة مناقشة لائحة البناء.



وقال رئيس اللجنة د.حسن كمال انه ‏تم الاطلاع على التعديلات المقدمة من الجهاز التنفيذي على لائحة البناء خاصة أن فيها أجزاء كبيرة من الاستعمالات، مبينا ان هناك اشتراطات ومواصفات عامة تعالج مواد القانون 33/2016 والتي يجب ان تتوافق مع اللائحة، ولذلك فإن الدور الرقابي ونقل بعض الاختصاصات من البلدية إلى جهات أخرى أثرا على العمل في البلدية.



وأضاف ان بعض الأمور التنظيمية في اللائحة يجب ان تقر، إضافة إلى بعض الأمور الإيجابية التي يجب إقرارها تتعلق بالاستعمالات والمساحات في المباني.