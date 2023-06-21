

بيروت ـ جويل رياشي



180 ثانية فقط لا غير. هذه السنة أيضا، قدم المشاركون في المرحلة النهائية من مباراة «أطروحتي بـ 180 ثانية» في لبنان مواضيع بحثهم أمام جمهور من المهتمين. ثلاث دقائق وشريحة سلايد واحدة كانت كافية ليعرضوا أطروحتهم بشكل مبسط على لجنة الحكم والحضور. جرى الحفل في مركز قابلية التوظيف الفرنكوفونية التابع للوكالة الجامعية للفرنكوفونية في بيروت وأفضى إلى تتويج مايا محفوظ وهي طالبة دكتوراه في جامعة القديس يوسف.



بـ180 ثانية فقط أي ثلاث دقائق، خرج الطلاب المتبارون من شرنقة بحوثهم وتدويناتهم لخوض تحدي مسابقة علمية نظمتها الوكالة الجامعية للفرنكوفونية في الشرق الأوسط والمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان، وهي النسخة السادسة من «أطروحتي بـ 180 ثانية».



المسابقة وضعتهم أمام حتمية عرض اطروحاتهم بلغة واضحة ومقتضبة ومقنعة وأحيانا فكاهية لجذب الجمهور العريض من غير المتخصصين.



وشارك في المسابقة طلاب دكتوراه فرنكفونيون من جامعات لبنانية مختلفة من مجالات اختصاص علمية وأدبية متنوعة (علوم غذائية، اقتصاد، تاريخ، هندسة كهرباء...). وضمت لجنة الحكم المدير الإقليمي للوكالة الجامعية للفرنكوفونية في الشرق الأوسط جان نويل باليو، والامينة العامة للمجلس الوطني للبحوث العلمية تمارا الزين، ود.رحاب نصر من الجامعة الأميركية في بيروت، والصحافية في «لوريان لو جور» آن ماري الحاج.



وكانت لجامعة القديس يوسف حصة الاسد من الاوائل: فقد فازت طالبة الدكتوراه في جامعة القديس يوسف مايا محفوظ بالمرتبة الأولى، وحصلت الطالبة أماني فواز من جامعة القديس يوسف ايضا على المرتبة الثانية، في حين حازت الطالبة باتريسيا قرطاس من جامعة الروح القدس ـ الكسليك على المرتبة الثالثة.



يذكر ان مسابقة «أطروحتي بـ180 ثانية» مستوحاة من المسابقة الأسترالية Three minutes thesis وقد أطلقتها الجمعية الفرنكوفونية للمعرفة (ACFAS) في كيبيك في العام 2012. تضع هذه المسابقة طلاب الدكتوراه الفرنكوفونيين أمام تحد يقضي بتقديم موضوع سنوات البحث التي قاموا بها في غضون ثلاث دقائق. ويكمن الهدف من ذلك في إخضاع طلاب الدكتوراه إلى تجربة أولى للتحدث أمام جمهور ودعوتهم إلى التطرق إلى موضوع علمي بلغة مبسطة يفهمها غير الاختصاصيين.



ستحظى الفائزة مايا محفوظ بفرصة اختيارها لتمثيل لبنان في المباراة النهائية الدولية المزمع تنظيمها في 5 تشرين الأول في الرباط.