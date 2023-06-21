غادر البلاد متوجها إلى تونس وفد المنتخب الوطني للتجديف لإقامة معسكر تدريبي لمدة أسبوعين والمشاركة في بطولة تونس الدولية للتجديف التي سينظمها الاتحاد التونسي للتجديف في إطار استعدادات المنتخب الوطني للتجديف للمشاركة في بطولة الألعاب الآسيوية التي ستقام في الصين خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين. ويضم الوفد 5 لاعبين هم محمد سبتي وعبدالرحمن الفضل وسعاد الفقعان ويوسف العبد الهادي وسفيتلانا تاتارينوفا إلى جانب المدرب وجدي الترعي.



من جانب آخر، يغادر البلاد اليوم متوجها إلى مملكة البحرين وفد المنتخب الوطني للشراع للمشاركة في بطولة البارح الدولية الـ 29 التي ينظمها الاتحاد البحريني للرياضات البحرية من 21 إلى 25 الجاري، حيث يشارك بـ 4 لاعبين في فئة (الكا 6)، وهم: علي بوحمد وإبراهيم الفريح وسالم قلي وسعود المسعود، فيما يشارك اللاعب الواعد مشاري عثمان الكندري في صنف الأوبتيميست وبقيادة المدرب زين العابدين خيرات.



من جانبه، أشار أمين السر العام في النادي البحري الرياضي الكويتي خالد الفودري، إلى أن مشاركة منتخبي الشراع والتجديف تأتي في إطار حرص النادي على أن يكون للكويت حضورها على مستوى الرياضات البحرية في كل البطولات والمسابقات الخارجية، ولإتاحة الفرصة للاعبين واللاعبات من أبناء الوطن لتأكيد وجودهم ومنحهم الفرص الكافية لصقل وتعزيز إمكاناتهم وتنمية قدراتهم.