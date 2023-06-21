

الدوحة- فريد عبدالباقي



رفض لاعبو منتخب نيوزيلندا استكمال المباراة الودية أمام منتخب قطر، بسبب مزاعم بوجود إساءة عنصرية من لاعب العنابي يوسف عبدالرزاق تجاه المدافع النيوزيلندي مايكل بوكسال في الدقيقة 40، حيث تحصلت قطر على خطأ، وذلك خلال اللقاء الودي الذي جمع المنتخبين أول من أمس في مدينة ريتزينغ النمساوية، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم نيوزيلندا، وخلال شوطي المباراة رفض اللاعبون استكمال المباراة تضامنا مع لاعب منتخب نيوزيلندا مايكل بوكسال. وأصدر الاتحاد النيوزيلندي لكرة القدم بيانا على «تويتر» ذكر فيه الواقعة التي ارتكبها عبدالرزاق، كما تم إبداء الاستياء من عدم وجود قرار من حكم المباراة بشأن ما حدث، لذا قرروا عدم النزول لخوض الشوط الثاني من المباراة. من جانبه، علق المدرب البرتغالي لمنتخب قطر كارلوس كيروش على الواقعة، معبرا عن استيائه لعدم استكمال لاعبي نيوزيلندا المباراة، قائلا: لاعب نيوزيلندا قال إنه تعرض لكلمات مسيئة من لاعب قطر، لكن حكم اللقاء أكد أنه لم يسمع كلمات مسيئة، والجانب النيوزيلندي أصر على عدم إكمال المباراة، ونحن بالطبع لم نكمل المباراة، وهذه مباراة في FIFA Day، ووفقا لحكم اللقاء فنحن نعتبر فائزين في هذه الحالة.



ومن المتوقع أن يصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم قرارا حول هذه الواقعة.



وعلى صعيد متصل، وصلت بعثة العنابي إلى الولايات المتحدة الأميركية للمشاركة في بطولة الكأس الذهبية «الكونكاكاف» 2023 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأميركية وكندا خلال الفترة من 24 يونيو حتى 16 يوليو المقبل.