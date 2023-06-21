

أقال الاتحاد المكسيكي لكرة القدم مدرب المنتخب الوطني الأرجنتيني دييغو كوكا، وذلك في أعقاب الخسارة أمام الولايات المتحدة في نصف نهائي مسابقة دوري أمم كونكاكاف لكرة القدم.



عين كوكا (51 عاما) في منصبه في فبراير، وكان من المقرر أن يشرف على «إل تري» في النسخة المقبلة من الكأس الذهبية التي تنطلق السبت المقبل.



وقرر الاتحاد المحلي إجراء تغييرات جذرية في الطاقم التدريبي للمنتخب بعد الخسارة أمام المنتخب الأميركي بثلاثية نظيفة في المربع الذهبي لمسابقة دوري أمم كونكاكاف الخميس، وغداة الفوز المتواضع على بنما 1-0 في مباراة تحديد المركز الثالث على ملعب «أليغاينت» في لاس فيغاس.