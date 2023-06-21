

خطا منتخبا إنجلترا وفرنسا خطوة كبيرة نحو بلوغ نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) بفوز الأول الساحق على مقدونيا الشمالية 7-0، والثاني على اليونان بصعوبة 1-0.



وحصدت إنجلترا العلامة الكاملة في المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة لتسير بثبات نحو النهائيات المقررة في ألمانيا من 14 يونيو الى 14 يوليو عام 2024.



وتحتل أوكرانيا بعد فوزها على مالطا 1-0، ايضا المركز الثاني برصيد 6 نقاط من 3 مباريات، وتأتي ايطاليا في المركز الثالث ولها 3 نقاط من مباراتين.



على ملعب «اولدترافورد»، قدم منتخب «الأسود الثلاثة» عرضا هجوميا قويا أمام نظيره المقدوني الشمالي، وافتتح هداف إنجلترا هاري كين التسجيل (29)، وهي المباراة السادسة تواليا التي يسجل فيها كين هدفا على الاقل.



وأضاف ساكا الهدف الثاني (38)، فيما جاء الهدف الثالث بواسطة ماركوس راشفورد (45)، وسجل ساكا الهدف الرابع (47)، لينجح في تسجيل ثالث أهدافه الشخصية «هاتريك» (51)، وأضاف البديل كالفن فيليبس السادس (64)، واختتم كين مهرجان الأهداف بتسجيله السابع من ركلة جزاء (73)، ليعزز كين رقمه القياسي كأفضل هداف في تاريخ منتخب انجلترا مع 58 هدفا في 84 مباراة.



وحذا المنتخب الفرنسي حذو نظيره الانجليزي محققا فوزه الرابع تواليا، وكان على نظيره اليوناني المنقوص 1-0 ضمن منافسات المجموعة الثانية على ملعب ستاد دو فرانس في ضواحي العاصمة باريس.



ورفعت فرنسا رصيدها في صدارة المجموعة الثانية إلى 12 نقطة من 4 مباريات. وتدين فرنسا بفوزها الرابع تواليا في التصفيات إلى كيليان مبابي الذي سجل هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء احتسبها الحكم (55). وهو الهدف الـ 40 لمبابي في 70 مباراة دولية مع «الديوك»، متأخرا بفارق هدف عن ميشيل بلاتيني بالمركز الرابع في ترتيب أفضل هدافي فرنسا، فيما تجمد رصيد اليونان عند 6 نقاط في المركز الثاني أمام إيرلندا الفائزة على جبل طارق 3-0.



وفي المجموعة الرابعة، عمقت تركيا من جراح ويلز بالفوز عليها 2-0، لتحافظ على صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط متقدمة بفارق 3 نقاط عن ارمينيا الفائزة على لاتفيا 2-1.



وفي المجموعة التاسعة أهدرت سويسرا فوزا كان في متناولها بعد تعادلها مع وصيفتها رومانيا 2-2، وتمـلك سويسرا 10 نقــاط مقابــــل 8 لرومانيا.



وفي المجموعة الثامنة سحقت فنلندا منافستها سان مارينو 6-0، لتبقى في الصدارة برصيد 9 نقاط متفوقة بفارق الأهداف عن كازاخستان الفائزة على إيرلندا الشمالية 1-0، في المقابل، عادت الدنمارك بالتعادل 1-1 من أرض سلوفينيا لتبقى في المركز الثالث برصيد 7 نقاط.