

رفض الحارس البلجيكي تيبو كورتوا مرافقة منتخب بلاده في رحلته إلى تالين لمواجهة استونيا (أمس) ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم 2024، لعدم حصوله على شارة القيادة بالمباراة التي انتهت بالتعادل أمام النمسا، حسب ما أفاد الاتحاد المحلي للعبة. وفي غياب لاعب الوسط البلجيكي كيفن دي بروين، ارتدى مهاجم إنتر الإيطالي روميلو لوكاكو شارة القيادة في التعادل أمام النمسا 1-1. بدورها، أشارت وسائل إعلام محلية الى أن زملاء حارس ريال مدريد الإسباني فوجئوا بقراره. وفي بيان نشره، قدم حارس المرمى البلجيكي قصة جديدة، قائلا إنه «متفاجئ لسماع المدرب الذي يعطي وجهة نظر متحيزة وذاتية عن مقابلة خاصة».