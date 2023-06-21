انطلقت في الرباط اليوم الثلاثاء أعمال الاجتماع الـ17 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب بالتركيز على قضايا الاعلام بالوطن العربي.



وقال وزير الثقافة والشباب والتواصل المغربي المهدي بنسعيد في كلمة خلال افتتاح أعمال الاجتماع: إن قضايا الاعلام بالوطن العربي تشكل جزءا لا يتجزأ من القضايا الكبرى للعمل العربي المشترك، لافتا إلى ان المغرب بقيادة الملك محمد السادس حرص على الانخراط في صلب العمل العربي المشترك.



وأضاف: ان احتضان المغرب للاجتماع من شأنه أن يسهم في جمع الكلمة العربية وإعطاء زخم جديد للعمل العربي المشترك في مجال الإعلام والاتصال.



وهنأ بنسعيد اعضاء اللجنة الدائمة للاعلام العربي التي اختتمت أعمالها أمس بجدول أعمال تتصدره القضية الفلسطينية وهي القضية العربية الأولى.



من جانبه، قال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الاعلام والاتصال بجامعة الدول العربية أحمد خطابي في كلمة مماثلة: ان القضية الفلسطينية تأتي على رأس جدول اعمال مجلس الوزراء العرب الى جانب القضايا الأخرى منها تفعيل خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج بما في ذلك مشروع المرصد والمنصة المدمجة.



وأوضح أن جدول أعمال المجلس يتضمن أيضا وضع استراتيجية موحدة للتعامل مع شركات الاعلام الدولية من منطلق تأمين آلية عربية تنظم عمل منصات البث الرقمي، مشددا على ضرورة اعادة رسم المشهد الاعلامي العربي من اجل ايجاد المقومات اللازمة للارتقاء بمضمون الرسالة الاعلامية الجماعية لاسيما في ظل الثورة الرقمية والانتشار الكاسح لوسائل التواصل الاجتماعي».



وأشار خطابي الى احتفاء هذه الدورة بتتويج الفائزين في مسابقة جائزة (التميز الاعلامي) برعاية الكويت التي خصص موضوعها الرئيسي للاعلام البيئي تحت شعار (التغير المناخي والمستقبل) وتشمل الأعمال التلفزيونية والاذاعية والصحافة المكتوبة والاعلام الرقمي في سياق التفاعل مع القضايا الاقليمية بما فيها قضايا البيئة والتنمية المستدامة.



من جهته رحب رئيس المكتب التنفيذي لوزراء الاعلام العرب مجاهد ابو الهيل بعودة سورية الى الجامعة العربية ومشاركتها في اعمال هذا الاجتماع، مهنئا المغرب على احتضان اعمال الاجتماع واللجان المنبثقة عنه.



ودعا ابو الهيل الدول الاعضاء الى حث الخطى للحاق بركب الثورة الرقمية، قائلا ان الاعلام الذي نجتمع من اجله أصبح ثورة تكنولوجية متسارعة لا يمكن اللحاق بها بهذه السرعة البطيئة التي نمضي بها.



بدوره، اكد رئيس الوفد الكويتي في الاجتماع وممثل وزير الاعلام وكيل وزارة الاعلام ناصر محيسن ل»كونا«اهمية هذا الاجتماع في تعزيز العمل العربي المشترك ونصرة القضايا العربية العادلة على المستوى الإعلامي وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكدا ضرورة انخراط الاعلام العربي في التحول الرقمي والإعلام التكنولوجي والذكاء الاصطناعي.



وأكد أن اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء الاعلام العرب اعتمد مقترح (الكويت عاصمة للاعلام العربي لسنة 2025)، مثمنا هذا الاعتماد الذي يشكل فرصة لإبراز دور الكويت في توحيد ودعم العمل العربي المشترك لاسيما في مجال الاعلام.



ولفت إلى ان الكويت ترعى جائزة «التميز الاعلامي» في مجال البيئة، حاثا وسائل الإعلام والإعلاميين العرب على التنافس في أعمال إعلامية متميزة تخدم قضايا البيئة والتنمية المستدامة.



واعتمد الاجتماع الذي يختتم اليوم بمشاركة وفود الدول العربية عددا من التوصيات والقرارات التي تصب في اطار العمل الإعلامي العربي المشترك ومواكبة آخر المستجدات في مجال الإعلام لتطوير أداء الاعلام العربي وانخراطه في موجة الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي.