دارين العلي



أصدرت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة قرارا بنقل مدير إدارة تخطيط البرامج والمتابعة في قطاع القوى الكهربائية وتقطير المياه م.أحمد الدوسري للعمل مديرا لإدارة الطاقة المتجددة بذات القطاع.



وأشارت مصادر إلى أن استحداث إدارة للطاقة المتجددة في الوزارة يأتي تماشيا مع خطط التنمية لإنتاج ما لا يقل عن 15% من استهلاك الشبكة الكهربائية للدولة من مصادر طاقة متجددة بحلول العام 2030، عبر العديد من المشاريع، بناء على توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد.



ولفتت المصادر إلى أن مشاريع الطاقة المتجددة تأتي ضمن المنظومة التي تعمل عليها الوزارة لتوفير الطاقة والتغلب على ارتفاع أحمال الصيف كل عام، والتي تزداد عاما بعد عام، مبينة أن من أهم هذه المشاريع التي تساهم الوزارة فيها المراحل الجديدة من مشروع الشقايا المتوقع أن ينتج 4400 ميغاواط إضافة إلى عدة مقترحات لمشاريع مختلفة تدعم الشبكة الكهربائية في البلاد.



من جهة أخرى، ينظم مركز تدريب طوارئ الجابرية التابع لقطاع شبكات التوزيع الكهربائية دورة تدريبية للفنيين العاملين على شبكة الجهد المتوسط 11 كيلو فولت، بهدف تدريب الكوادر الوطنية وإحلالها محل العمالة الوافدة في قطاع شبكات التوزيع.



وقال الوكيل المساعد لقطاع شبكات التوزيع الكهربائية بالتكليف م.سعد الرشيدي: إن «أعمال الدورة بدأت 11 الجاري وتستمر شهرين لتدريب الكوادر الوطنية على تحديد الأعطال في شبكة ومساعدة المهندسين في عملية إصلاح تلك الأعطال على مستوى محافظات الكويت».



وأشار م.الرشيدي إلى التحاق 120 فنيا بأعمال الدورة «تأسيس وتأهيل فني متقدم»، تشمل الفنيين العاملين في أقسام الخطوط الهوائية وتشغيل المحطات وتحديد الأعطال، وذلك للاستفادة من التدريبات العملية والنظرية التي تشتمل عليها الدورة، مؤكدا «حرص القطاع على تطوير وصقل مهارات جميع العاملين في القطاع سواء بالنسبة للمهندسين أو الفنيين».