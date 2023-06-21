اختتم الوفد الكويتي المكون من وزير الداخلية السابق الشيخ ثامر العلي وسفيرنا في برلين نجيب البدر أمس مشاركته في المؤتمر الأمني الألماني - الخليجي بإجراء مجموعة من اللقاءات الثنائية.



وقال السفير البدر في تصريح لـ «كونا» ان الشيخ ثامر العلي التقى نائب رئيس الكتلة النيابية للاتحاد المسيحي الديموقراطي في البرلمان الاتحادي «بوندستاغ» يوهان فاديفول بناء على طلبه وتبادل معه وجهات النظر حول التحديات الأمنية التي تهم الجانبين.



وأشاد البدر بالمؤتمر الذي نظم في يومه الثاني والأخير جلسات نقاشية بين المتخصصين في السياسات الأمنية والخارجية منوها بدوره وأهميته على صعيد تعزيز المصالح المشتركة بين الجانبين والارتقاء بها نحو المزيد من التعاون والتنسيق الأمني. وبين أن المناقشات وتبادل وجهات النظر شملت عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك كتلك المتصلة بتطورات القضية الفلسطينية والملف اليمني الذي يتطلب البدء بعملية سياسية شاملة تضم مختلف أطياف الشعب اليمني لتحقيق الأمن والاستقرار. وناقش المشاركون في المؤتمر التأثيرات والتداعيات السلبية الكبيرة التي تخلفها الأزمة الاوكرانية على مكونات الاستقرار الأمني والاقتصادي الإقليمي والدولي والتأكيد على الدور الذي يمكن أن تلعبه ألمانيا على صعيد حلحلة هذه الأزمة.