بحث سفيرنا لدى الرياض الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد مع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي الأمير تركي بن محمد بن فهد العلاقات الاخوية والوطيدة بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة.



وذكرت سفارتنا في الرياض في بيان ان ذلك جاء خلال استقبال الأمير تركي للشيخ صباح الناصر بمناسبة تعيينه سفيرا للكويت في المملكة.



ووفقا للبيان اعرب الأمير تركي عن تمنياته للشيخ صباح الناصر التوفيق في مهام عمله وطيب الاقامة في المملكة اضافة الى تقديمه التهنئة بمناسبة تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة.



من جهته، قال السفير الشيخ صباح الناصر ان العلاقات الكويتية ـ السعودية أصيلة ومتجذرة وتاريخية، مؤكدا السعي الدائم لتعزيز التعاون بين البلدين في كل المجالات.



يذكر انه تم تعيين الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد سفيرا للكويت لدى المملكة في السابع من شهر مارس من العام الحالي.