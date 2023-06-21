أعلنت سفارة الكويت لدى باكستان أمس تبرعها بمبلغ 970 ألف دولار للهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان لدعم ضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت البلاد مؤخرا.



وقال سفيرنا لدى باكستان نصار المطيري في بيان إن هذا التبرع جزء من المساهمات المالية الكويتية المباشرة بجانب المساهمات المالية الاخرى التي تم توجيهها من خلال وكالات الأمم المتحدة المتخصصة.وأضاف المطيري أن هذه التبرعات تأتي بالتوازي مع الأنشطة الإغاثية المختلفة في الكويت لدعم ضحايا الفيضانات في باكستان والتي تتجاوز مبلغ مليوني دولار وتم توزيعها على المناطق المنكوبة.