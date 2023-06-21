تلقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله اتصالا هاتفيا من وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة بدر بن حمد البوسعيدي، حيث قدم الوزير العماني التهنئة للشيخ سالم العبد الله بمناسبة إعادة تعيينه وزيرا للخارجية، معربا عن صادق تمنياته بالتوفيق والنجاح في مهام عمله وللعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين المزيد من التقدم والازدهار.



كما تناول الاتصال التطورات الأخيرة على الساحتين الإقليمية والدولية وأطر التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين حيالها ومناقشة عدد من القضايا التي تشهدها المنطقة.



كما تلقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله أمس اتصالا هاتفيا من خوسيه ألباريس، وزير الخارجية وشؤون الاتحاد الأوروبي والتعاون في مملكة إسبانيا الصديقة، حيث قدم الوزير الإسباني التهنئة له بمناسبة إعادة تعيينه وزيرا للخارجية بالكويت، معربا عن صادق تمنياته بالتوفيق والنجاح في توليه لمهام عمله، وللعلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار.



من جانبه، جدد الشيخ سالم العبدالله التهنئة بمناسبة تولي مملكة إسبانيا للرئاسة المقبلة لمجلس الاتحاد الأوروبي بتاريخ 1 يوليو 2023، متمنيا لإسبانيا كل التوفيق والنجاح في رئاستها، مثمنا المساعي التي تقوم بها إسبانيا تجاه ملف إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة الشنغن والتطلع لاستمرار الدعم الاسباني لإنهاء هذا الملف خلال الرئاسة بما يحقق المنفعة والمصالح المشتركة للجانبين.



وفي سياق آخر، أعرب الشيخ سالم العبدالله خلال الاتصال عن أطيب تمنيات الكويت بالتوفيق لمملكة إسبانيا خلال الانتخابات التي ستتم اليوم الاربعاء لاستضافة مدينة ملقا معرض «إكسبو» 2027. كما تناول الاتصال آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأطر التنسيق المشترك حيالها، والمستجدات التي تشهدها المنطقة.