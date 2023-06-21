جهير معرفي: المعرض يكتسب أهميته في ظل الإقبال الكبير على شراء السيارات



التزاما منه بتلبية احتياجات عملائه في جميع القطاعات، أعلن البنك الأهلي الكويتي مشاركته كراع إستراتيجي في معرض دراغون غير للسيارات الصينية، الذي أقيم من 11 إلى 18 يونيو 2023 في 360 الكويت، ضمن إطار حرصه على تعريف الزوار والحضور على أبرز العروض والمنتجات والحلول التمويلية التي يقدمها والتي تناسب جميع الفئات.



وقدم البنك الأهلي الكويتي خلال المعرض أبرز الحلول التمويلية التي يوفرها، والتي تسمح للعملاء بشراء السيارة التي تناسب ميزانيتهم وترضي طموحهم. وبهذه المناسبة، قالت جهير معرفي مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة في البنك: يكتسب معرض دراغون غير أهمية قصوى في ظل الإقبال الكبير على شراء السيارات الصينية في السوق الكويتي، ولذا حرصنا على رعاية فعالياته من أجل التعريف بالحلول التمويلية التي نوفرها، والتي تناسب أنماط حياة العملاء على جميع المستويات. وأفادت معرفي: نواصل التعاون مع العديد من الجهات في قطاعات متنوعة، بما يسهم في تقديم خصومات استثنائية ومكافآت مجزية للعملاء، تقديرا لثقتهم المتواصلة وتعاملهم معنا.



وأضافت: نعمل في البنك الأهلي الكويتي على ابتكار عروض وحملات ترويجية تزيد رضا العملاء عن الخدمات والمنتجات التي تقدم لهم، ونتيح لهم العديد من المزايا والمكافآت التي تتجاوز توقعاتهم بما يسهم في تعزيز موقعنا التنافسي في القطاع المصرفي المحلي.



وبينت معرفي أن البنك الأهلي الكويتي اعتاد على المشاركة في المعارض والفعاليات التي تساعده على التقرب من العملاء، وتعزيز حصصه السوقية على صعيد الأفراد، وابتكار العروض والحملات بحسب رغباتهم واحتياجاتهم الشخصية، مشيرة إلى أنه يقدم العديد من المزايا التي تجذب العملاء الجدد لفتح حسابات جديدة لديه، والتمتع بتجربة مصرفية استثنائية على جميع المستويات. ودعت معرفي في نهاية حديثها العملاء إلى متابعة حسابات البنك الأهلي الكويتي على مواقع التواصل الاجتماعي، للبقاء على اطلاع على أحدث الحملات الترويجية، والاستفادة من مزايا الحملات المتنوعة التي يقوم بإطلاقها على مدار العام.



ومنذ تأسيسه عام 1967، واصل البنك الأهلي الكويتي تطوره وارتقى ليصبح واحدا من أهم البنوك الكويتية التي تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية. ويقدم حاليا مجموعة متنوعة من المنتجات لقطاع الأفراد والشركات والخدمات المصرفية الخاصة. ومن خلال شركته التابعة ABK Capital، يقدم البنك الأهلي الكويتي مجموعة واسعة من الخدمات والحلول الاستثمارية محليا وإقليميا وعالميا. ويقدم البنك خدماته أيضا على المستوى الإقليمي في أسواق جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة.