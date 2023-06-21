

أعلن بنك الكويت المركزي عن توفير أجهزة للسحب الآلي في عدد من المجمعات التجارية خلال فترة العيد تتضمن أوراقا نقدية جديدة من فئات الدينار الكويتي، وذلك نظرا لازدياد الطلب من قبل المواطنين على تلك الفئات لتوزيع العيادي.



وقال «البنك المركزي» في بيان صحافي إن خدمة أجهزة السحب الآلي ستتوافر في مجمع الأفنيوز ومجمع 360 مول، ومجمع العاصمة، مجمع الكوت، وذلك بداية من 20 يونيو الجاري وحتى أول أيام العيد. وأوضح أن هذه الخدمة تقدم بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت وشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي-نت) والمجمعات المذكورة.



وبين أن الخدمة لقيت فيما سبق ترحيبا وإقبالا من الجمهور إذ وفرت عليهم عناء الحصول على الفئات المختلفة من الأوراق النقدية، لاسيما الفئات الصغرى التي لا تتوافر عادة في أجهزة السحب الآلي الأخرى.



وأضاف البيان أن «البنك المركزي» زود البنوك المحلية في وقت سابق بأوراق النقد الجديدة من الفئات المذكورة ليتسنى توفيرها للجمهور في فروع البنوك المنتشرة في كل مناطق الكويت.