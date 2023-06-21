سماح جمال



كشف المنتج والفنان باسم عبدالأمير لـ «الأنباء»، عن جديده فقال: بدأنا في شركة الإنتاج تصوير مسلسل «حدث في مثل هذا اليوم» من تأليف علي الدوحان، وإخراج محمد القفاص، بطولة هبة الدري، يعقوب عبدالله، عبدالله بهمن، روان المهدي، فهد باسم، صمود المؤمن، والعمل يدور في إطار اجتماعي وفيه بعض الجوانب الكوميدية، ومن المقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني.



وتابع قائلا: هناك تحضيرات لتقديم مسلسل «خواتي غناتي» من تأليف جميلة عوض وإخراج مناف عبدال، لكن لم يتم اختيار فريق العمل حتى الآن.



وعن أسباب ابتعاده عن تقديم أعمال عبر المنصات، قال: قدمنا أعمال «جنية» و«سيدة العتمة» وحققت هذه الأعمال نجاحا كبيرا وواسعا، وإذا وجدت أفكارا أو أعمال مناسبة فلن نتردد في تقديمها والعمل عليها.



وبسؤاله عما إذا كنا سنشهد عودته للعمل أمام الكاميرا قريبا، أكد عبدالأمير أن الفكرة موجودة وقائمة وليست مستبعدة عند وجود الدور والشخصية المناسبين.