

أكد مدير القناة الرياضية بتلفزيون الكويت حمد الديحاني ان القناة ستقوم ببث مباريات بطولة الكأس الذهبية لاتحاد جنوب آسيا التي يشارك فيها منتخبنا الوطني، وذلك بعد الحصول على حقوق نقلها بشكل رسمي.



وأشار إلى حرص القناة على متابعة ونقل كل البطولات الخارجية التي تشهد مشاركة منتخباتنا الوطنية تنفيذا لاستراتيجية وخطة القناة في التطوير. وأضاف الديحاني ان القناة تقوم حاليا ببث منافسات كأس العالم للشباب لكرة اليد بمشاركة منتخبنا الوطني للشباب، عطفا على الحصول في وقت سابق على حقوق نقل مباريات الدوري الأرجنتيني حصريا في منطقة الشرق الأوسط.



وتوجه بالشكر لوزير الإعلام والأوقاف عبدالرحمن المطيري على الدعم المتواصل واللامحدود للقناة، والشكر موصول لوكيل الوزارة ناصر المحيسن، وتركي المطيري الوكيل المساعد لشؤون التلفزيون وسالم الوطيان الوكيل المساعد للمالية والإدارية على دعمهم للقناة.