

تعتقد الممثلة الأميركية جينيفر لورانس (32 عاما) أن العلاقات بين النساء الأكبر سنا والرجال الأصغر سنا يمكن أن تنجح بالتأكيد.



وقالت لورانس في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «أعتقد أن هناك علاقات ذات فوارق عمرية كبيرة رائعة ومثيرة للإعجاب».



وتلعب نجمة هوليوود الشهيرة في فيلمها الجديد «لا ضغينة» «No Hard Feelings»، دور مادي الواثقة من نفسها التي وظفها والدان ثريان لمواعدة ابنهما بيرسي (أندرو فيلدمان) المنغلق والأصغر سنا منها بوضوح. وقالت لورانس: «أعتقد أن مادي وبيرسي لهما تأثير رائع على بعضهما البعض».