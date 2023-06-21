محمد الجلاهمة



كشف مصدر أمني عن ان قطاع المرور بدأ منذ الأسبوع الماضي بتنفيذ حملات مرورية في عدة مناطق خاصة مناطق تجمع الوافدين، وتركز هذه الحملات على الاطلاع على صلاحية رخصة السوق من واقع تطبيق «هويتي» دون الحاجة إلى الاطلاع على رخصة السوق الورقية.



وقال المصدر ان الحملات تلك تأتي لملاحقة الوافدين الذين يقودون مركبات رغم سحب إجازات القيادة منهم لمخالفة القانون وعدم إصدارها بالطرق المشروعة، لافتا إلى ان الحملات التي نفذت خلال الأيام القليلة الماضية خالفت العشرات من قائدي المركبات ضبطوا برخص سوق سحبت منهم من خلال التطبيق.



ودعا المصدر جميع الوافدين إلى التأكد من رخص السوق الخاصة بهم من خلال تطبيق هويتي، مؤكدا ان قيادة مركبات برخص سوق مسحوبة مخالفة جسيمة وتعادل قيادة مركبة دون رخصة سوق.



وأكد المصدر ان مزيدا من الحملات ستنفذ لهذا الغرض.



يشار إلى ان وزارة الداخلية ومن خلال لجنة شكلها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد تقوم بالتدقيق على رخص سوق الوافدين وفي حال عدم مطابقة رخص السوق للقرارات المنظمة يتم سحبها ويظهر ذلك مباشرة على التطبيق وفي حال ارتكاب المسحوب منه أي مخالفة مرورية تسحب منه وتحرر له مخالفة.