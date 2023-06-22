احتفل النجم كريستيانو رونالدو بمباراته رقم 200 مع المنتخب البرتغالي بتسجيله هدف الفوز القاتل على مضيفه الايسلندي 1-0 في العاصمة ريكيافيك، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة العاشرة لتصفيات كأس أوروبا 2024 لكرة القدم ووضعه على مشارف النهائيات. وسجل رونالدو هدف المباراة الوحيد (89) بعد عودة مطولة الى حكم الفيديو المساعد «VAR» معززا رقمه القياسي كأفضل هداف دولي رافعا رصيده الى 123 هدفا. وحافظت البرتغال على العلامة الكاملة بفوز رابع وعززت صدارتها برصيد 12 نقطة واقتربت من النهائيات المقررة في ألمانيا العام المقبل، بفارق نقطتين عن سلوفاكيا الفائزة على ليشتنشتاين 1-0، وخمس نقاط عن لوكسمبورغ الفائزة على البوسنة 2-0.



وحصل رونالدو (38 عاما) على تكريم من ممثلي كتاب غينيس للأرقام القياسية قبل صافرة البداية بعد أن عزز رقمه كأكثر اللاعبين خوضا للمباريات الدولية، بعد 20 عاما على ظهوره الاول في 2003 في سن الـ18 و6 أشهر و15 يوما.



إلى ذلك، عززت النمسا صدارتها للمجموعة السادسة أمام مطاردتها المباشرة بلجيكا بفوزها الصعب على ضيفتها السويد 2-0، سجلها مهاجم هوفنهايم الالماني كريستوف باومغارتنر (81) و(89). وهو الفوز الثالث للنمسا مقابل تعادل واحد فعززت رصيدها في الصدارة برصيد 10 نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام بلجيكا التي انتزعت فوزا كبيرا من مضيفتها إستونيا 3-0، تناوب على تسجيلها مهاجم إنتر ميلان الإيطالي المعار من تشلسي الإنجليزي روميلو لوكاكو (37 و40)، ومهاجم أيندهوفن الهولندي يوهان باكايوكو (90). وهو الفوز الثاني لبلجيكا التي لعبت مباراة أقل. وخاضت بلجيكا المباراة في غياب حارس مرماها وريال مدريد الاسباني العملاق تيبو كورتوا، ولاعب الوسط البلجيكي كيفن دي بروين.



وفي المجموعة الاولى، أكرمت النرويج وفادة ضيفتها قبرص 3-1 بينها ثنائية لنجم مان سيتي الانجليزي إرلينغ هالاند.



وهو الفوز الاول للنرويج في التصفيات بعد خسارتين وتعادل فرفعت رصيدها الى أربع نقاط وارتقت الى المركز الثالث.



وفي المجموعة الخامسة، فرطت پولندا في فوز ثمين على مضيفتها مولدافيا وخرجت منهزمة 2-3. وارتقت مولدافيا الى المركز الرابع برصيد خمس نقاط، في حين تراجعت پولندا الى المركز الخامس برصيد ثلاث نقاط بخسارتها الثانية في ثلاث مباريات. وانفردت ألبانيا بالمركز الثاني بفوزها على مضيفتها جزر فارو 3-1، لترفع ألبانيا رصيدها الى ست نقاط بفارق نقطة واحدة خلف تشيكيا المتصدرة. وانتزعت المجر صدارة المجموعة السابعة من صربيا بفوزها على ليتوانيا 2-0 وتعادل الثانية مع مضيفتها بلغاريا 1-1.