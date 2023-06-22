مدد لاعب الوسط الألماني المخضرم توني كروس عقده مع ريال مدريد الإسباني عاما إضافيا حتى يونيو 2024، بحسب ما أعلن النادي الملكي أمس في بيان.



وخاض كروس (33 عاما) 417 مباراة مع فريق العاصمة منذ 2014، وهو الأعلى للاعب ألماني مع الريال، وستكون مهمته نقل خبرته الواسعة للاعبين الشبان في غرف ملابس القلعة البيضاء.



وأحرز بطل العالم 2014 مع منتخب بلاده، أربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد بالإضافة إلى 3 ألقاب في الدوري الإسباني.



وفي 9 مواسم مع ريال «أحرز 20 لقبا، 4 مرات دوري الأبطال، 5 مرات كأس العالم للأندية، 4 مرات الكأس «السوبر» الأوروبية، 3 مرات الدوري الإسباني، مرة كأس ملك إسبانيا و3 مرات السوبر الإسبانية»، بحسب بيان بطل أوروبا 14 مرة.