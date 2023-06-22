أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن توقيع بروتوكول مع إدارة نادي الزمالك لتسوية مديونيات الأخير لدى الاتحاد البالغة 60 مليون جنيه والتي ستتم جدولتها على 4 أقساط يدفع بموجبها الزمالك 15 مليونا على 4 فترات قيد بالإضافة إلى نسبة الاتحاد من توثيق العقود في كل فترة انتقالات.



وكانت أزمة نشبت بين الزمالك واتحاد الكرة بعدما علق اتحاد الكرة تسجيل الصفقات الشتوية للزمالك في يناير الماضي عطفا على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» الذي اشترط تصفية الديون المستحقة على الأندية المشاركة في مسابقاته القارية.



إلى ذلك، صرح عامر حسين عضو الاتحاد المصري بأن الاتحاد بصدد إرسال خطاب بطلب مهلة من «كاف» حتى منتصف يوليو المقبل لإرسال أسماء الفرق المشاركة في بطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية، وذلك ردا على الخطاب المرسل من الاتحاد الأفريقي.



من جانب آخر، يلتقى اليوم في التاسعة والنصف مساء فريق الأهلي مع حرس الحدود في اللقاء المؤجل من الجولة 16 بالدوري الممتاز، حيث يدرس السويسري مارسيل كولر المدير الفني إراحة بعض العناصر الأساسية من الدوليين مثل بيرسي تاو وديانج ومروان عطية خشية تعرضهم للإجهاد ومحمود متولي لإصابته على مستوى الكاحل في مقابل إعطاء الفرصة لبعض اللاعبين الذين لم يشاركوا بشكل أساسي مؤخرا مثل قفشة وخالد عبدالفتاح ورامى ربيعة.



ويلتقي الاتحاد السكندري وبيراميدز على ستاد الإسكندرية في السادسة والنصف مساء في إطار منافسات دور الـ 16 من كأس مصر، حيث رصد مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة محمد مصيلحي مكافأة مالية خاصة للاعبي الفريق حال الفوز في لقاء اليوم. كما يلتقي سيراميكا كليوباترا مع المقاولون العرب في ستاد القاهرة في التاسعة والنصف مساء.