سقطت البرازيل، بطلة العالم خمس مرات، أمام السنغال بطلة أفريقيا 4-2 في مباراة دولية ودية في كرة القدم جمعت المنتخبين في العاصمة البرتغالية لشبونة.



وتقدم «السيليساو» عبر لاعب وسط وست هام الانجليزي لوكاس باكيتا (11)، لكن السنغال ردت بثلاثة أهداف عبر مهاجم ستراسبورغ الفرنسي حبيب ديالو (22) والقائد ماركينيوس (52 خطأ في مرمى فريقه) ومهاجم بايرن ميونيخ الألماني ساديو مانيه (55).



وعوض ماركينيوس، قائد باريس سان جرمان الفرنسي أيضا، خطأه بتقليصه الفارق بعد دقائق (58) لكن كلمة الحسم كانت لماني الذي سجل الهدف الرابع من ركلة جزاء (90+7).



ودخلت البرازيل المباراة بعد فوزها على غينيا 4-1 السبت في برشلونة في مباراة داعمة لنجمها فينيسيوس جونيور ضد العنصرية.



أما السنغال فخاضت مباراتها بعد أيام من تعادلها مع بنين 1-1 في مباراة هامشية ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا المقررة نهائياتها مطلع العام المقبل بعد أن سبق وضمنت تأهلها.



إلى ذلك، زادت كولومبيا محن مضيفتها ألمانيا بفوز تاريخي عندما تغلبت عليها 2-0 الثلاثاء على ملعب «فيلتنس أرينا» في غيلسنكيرشن في مباراة دولية ودية في كرة القدم.



وتدين كولومبيا بفوزها إلى جناح ليفربول الإنجليزي لويس دياز الذي افتتح التسجيل بضربة رأسية رائعة من داخل المنطقة اثر تمريرة عرضية للقائد ظهير يوفنتوس الإيطالي خوان كوادرادو أسكنها الزاوية اليمنى البعيدة لحارس مرمى برشلونة الإسباني مارك-أندريه تير شتيغن (54).



ونجح كوادرادو في إضافة الهدف الثاني من ركلة جزاء اثر لمسة يد على القائد يوزوا كيميش عقب تمريرة عرضية لمدافع لنس الفرنسي ديفر ماتشادو، فانبرى لها قوية بيمناه الى يمين تير شتيغن (82).



وهو الفوز الاول لكولومبيا على ألمانيا في تاريخ المواجهات الخمس التي جمعت بينهما حتى الآن.



وهي الخسارة الثانية تواليا لألمانيا التي تستعد لاستضافة نهائيات كأس أوروبا بعد أقل من عام تحديدا على المباراة الافتتاحية في ميونيخ من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024، بعد الأولى أمام مضيفتها پولندا 0-1 الجمعة.